Presupuesto 2026: precio del arroz, reforma educativa y modernización del Estado

Entidades de este sector muestran patrones de ineficiencia, desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario hasta el Banco de Desarrollo Agropecuario.

ciudad de panamá/En esta nota repasamos lo discutido en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional durante la última semana. Una de las sesiones se centró en el sector agrícola. Otra incluyó al Ministerio de Educación (Meduca), una de las instituciones con mayor presupuesto del país.

Agricultura

Las vistas presupuestarias mostraron un sector agrícola pesado por severas ineficiencias, muchas causadas por la desorganización de la intervención estatal, según argumentaron varios diputados de la Comisión de Presupuesto.

El caso más claro sería el del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

El IMA permitiría importar arroz con cáscara a cerca de $400 la tonelada.

Algunos molinos lo pelan y luego lo venderían al IMA a cerca de $1,000 la tonelada.

Para referencia, en el mercado mundial, el arroz limpio cuesta entre $350 y $600 la tonelada.

Si el propósito del IMA es ayudar al consumidor, y considerando la situación difícil de las finanzas públicas, lo razonable sería que tal institución comprara el arroz ya limpio al menor costo posible.

Y otras entidades de este sector muestran patrones de ineficiencia, desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario hasta el Banco de Desarrollo Agropecuario.

Este último habría optado, además de otorgar microcréditos al campo, en dar grandes préstamos que habrían dejado una mora alta.

La conclusión sería clara: el sistema agropecuario necesita una reforma de raíz.

Educación

En educación, el primer punto corresponde a aclarar un malentendido repetido: la ley manda destinar el equivalente a 7% del producto interno bruto (PIB) a todo el sector educativo, no solo al Ministerio de Educación (MEDUCA).

La ministra Lucy Molinar añadió que ese nivel de gasto es irreal.

La diputada Janine Prado preguntó cuándo se presentará una propuesta para cambiar la ley.

La ministra respondió que trabaja con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en ese proyecto, pero que la tensión política experimentada durante el año retrasó la presentación.

Señaló además que el Meduca ya ha logrado fuertes ahorros con mejores contratos.

Por ejemplo, mencionó un ahorro de más de $1,500 millones durante los próximos cinco años en servicios digitales y provisión de Internet.

Según la ministra Molinar, con una buena gestión se puede gastar menos y obtener más.

Aun así, Prado y otros diputados insistieron en que la reforma legal debe llegar al pleno.

La ministra también informó que se está capacitando a directores de escuelas en el uso del dinero del Fondo de Equidad y Calidad de Educación, para darles mayor confianza en usar este recurso para la inversión en sus escuelas.

Reducción

Como parte de su reciente contención fiscal de $1,900 millones, el MEF impuso techos de gasto a cada institución.

Cada entidad tuvo que decidir cómo ajustarse. Varias tienen severas demoras en cuanto al pago de deudas laborales.

Lo cierto es que Panamá deberá recortar el gasto público si desea mantener su grado de inversión. De lo contrario, se verá obligada a endeudarse a tasas altas.

Con la contención de $1,900 millones y su plan de presupuesto para 2026, el MEF ya frenó el aumento del gasto, pero falta que se de un recorte real.

El gran problema son las planillas, con el Estado contratando a alrededor de 250 mil funcionarios, muchos de ellos con aumentos automáticos de salarios además de protecciones laborales.

La salida no será simple.

Se necesitarán poderes extraordinarios para poder revisar tales planillas y centralizar decisiones de recorte.

Probablemente se tendrá que crear un consejo de consolidación fiscal que evalúe cada costo.

Una vía posible sería eliminar ministerios y concentrar funciones.

Sobre todo, resultará urgente modernizar la estructura del Estado, que todavía procesa muchos de sus trámites mediante papel impreso.

En este sentido, la digitalización y el surgimiento de nuevas tecnologías de la información, como la inteligencia artificial, podrían ser de alta utilidad en evolucionar un Estado más moderno, eficiente y eficaz.