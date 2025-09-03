FMI analiza Panamá: cobre, contención y educación

Bajo el análisis del FMI, a pesar de los choques recientes, como el cierre de la mina, Panamá ha mostrado una impresionante resiliencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó recientemente un análisis sobre la economía panameña. Este informe sirve como una radiografía de los principales retos y fortalezas del país y es clave para entender cómo se percibe a Panamá en el mundo financiero internacional.

Minería

El FMI resaltó la importancia de la cuestión de la mina de cobre en Donoso.

La mina es vista por observadores internacionales como una posible fuente crucial de ingresos para el país y, por tanto, como garantía de que Panamá podría pagar su deuda externa.

Aunque en el debate público local predominan otros temas, como los sindicatos, el trabajo en las provincias occidentales y hasta recientes las huelgas docentes y la Caja del Seguro Social (CSS), para los acreedores internacionales el punto central siempre ha sido la mina.

Los precios altos del cobre, hoy cerca de $10 mil la tonelada, aumentan la presión para reactivar las operaciones, bajo el argumento de que sin esos ingresos el margen fiscal del país se estrecha.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha reiterado que el Ministerio de Ambiente revisará la situación ambiental y operativa en Donoso, mientras que el presidente José Raúl Mulino ha dicho que evalúa la posibilidad de reactivar la mina sin depender de la Asamblea Nacional, donde el proceso podría quedar bloqueado.

Contención

El otro gran eje del reporte del FMI es el plan de contención fiscal del Gobierno Nacional.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ordenó una contención del gasto de $1,900 millones, cuyo impacto ya se refleja en las solicitudes de más dinero por varias entidades públicas en las vistas presupuestarias.

Además, si se descuenta el refinanciamiento de la deuda pública, el presupuesto operativo planteado para 2026 se mantiene prácticamente en el mismo nivel que en el año corriente.

Para el FMI, esta es una señal positiva de disciplina y compromiso con la consolidación fiscal. El Fondo hace hincapié en que Panamá no debe desviarse de tal camino de responsabilidad fiscal.

“La implementación del ambicioso programa de reforma del Gobierno Nacional, incluyendo las negociaciones actuales con la mina, podría mejorar mucho más la perspectiva del país”, indicó el organismo internacional.

Pero para las entidades del Estado, acostumbradas a crecer año tras año, esta nueva realidad supone un cambio radical.

Muchas instituciones han tenido que suspender programas de inversiones e incluso algunas muestran demoras significativas en el pago de prestaciones laborales, sugiriendo lo difícil que será mantener esta política frente a una cultura de gasto expansivo.

Pensiones

El FMI también subrayó que la reforma reciente a la CSS es positiva, pero insuficiente.

Aunque las reformas lograron proveer a la CSS de cierta estabilidad a mediano plazo, la institución sigue dependiendo de transferencias del Tesoro Nacional, lo que resultará insostenible.

Según el FMI, “ajustes adicionales al sistema de pensiones serán necesarios en el futuro para asegurar la sostenibilidad a largo plazo” de la CSS.

Anteriormente, la casa calificadora Fitch coincidió en que los cambios recientes a la CSS no bastan para estabilizar su situación y recuperar el grado de inversión.

Y es que el problema de la CSS es estructural, debido al envejecimiento promedio de la población nacional.

La única solución duradera para el sistema de pensiones será un aumento sostenido de la productividad laboral, que incremente los aportes de los trabajadores a la vez que se expande la cantidad de jubilados.

Esto exigirá capacitación, educación y gobernanza más eficiente, puntos clave para el FMI, además de “enfrentar la inequidad del ingreso mediante intervenciones en áreas rurales, con enfoque en infraestructura y educación” para “reducir las disparidades con áreas urbanas”.

Resiliencia

Bajo el análisis del FMI, a pesar de los choques recientes, como el cierre de la mina, Panamá ha mostrado una impresionante resiliencia.

La diversificación de la economía permitió que el PIB se recuperara y que el crecimiento proyectado oscile alrededor del 4% en el mediano plazo.

Esta capacidad de recuperación sorprende y tranquiliza a inversionistas y acreedores.

“El crecimiento del producto interno bruto (PIB) no minero se aceleró durante 2024, mientras que el sector de servicios continuó con su boom pospandémico. Y del lado del gasto, una fuerte formación de capital ha estado impulsando tal crecimiento”, reseña el FMI.

“La inflación ha caído agudamente desde su pico de mediados de 2022 a 0.2% interanual al cierre de 2024, incluso pasando a terreno negativo, marcando -0.7% interanual en mayo de 2025”.

No obstante, el país no puede darse el lujo de aflojar las riendas macroeconómicas, ya que enfrenta riesgos importantes, como “la posible pérdida del grado de inversión, un alza adicional de sus costos de financiamiento y la turbulencia geopolítica”.

Proyecciones

El FMI estima que hacia finales de la década el PIB de Panamá superará los $120 mil millones, un hito notable en el camino de expansión del país.

Sin embargo, advierte que la inflación, aunque baja, podría estabilizarse en torno al 2%. Para un país que ha visto recientemente tasas de inflación por debajo del 1%, este cambio afectará de manera desigual a distintos sectores sociales.

El desempleo, cercano al 10%, es otra preocupación. Aunque una inflación moderada podría ayudar a crear empleo, el país aún necesita reencontrar su ritmo en la búsqueda de la inversión extranjera directa, que ha sido uno de los motores más importantes de creación de empleo en el pasado.