Clima en Panamá: Tormentas con actividad eléctrica se esperan en varias provincias

Se mantiene un aviso de vigilancia hasta el martes 9 de septiembre por lluvias en casi todo el país.

Las condiciones lluviosas continuarán este lunes, tal como se había pronosticado en el aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Según el informe de este 8 de septiembre, desde la madrugada se han registrado lluvias aisladas en el sur de la península de Azuero, Darién y las costas de la comarca Guna Yala, mientras que en el resto del país predomina cielo parcialmente nublado.

En horas de la mañana las condiciones se mantendrán similares, aunque hacia la tarde se prevén aguaceros acompañados de tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte sobre la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé y el norte de Panamá Oeste. El resto del territorio nacional tendrá aguaceros aislados y cielo parcialmente nublado. Para la noche se anticipa la continuidad de lluvias dispersas sobre el centro de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y el oriente de Chiriquí.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 y 31 grados Celsius, mientras que en áreas montañosas y de la cordillera Central se esperan entre 20 y 26 grados. En cuanto al viento, durante la madrugada y la mañana predominarán corrientes del suroeste y sur con algunas variaciones hacia la región occidental. Para la tarde y la noche, en la vertiente del Caribe los vientos se desplazarán del oeste y noroeste, mientras que en el Pacífico lo harán del suroeste y sur, alcanzando velocidades de hasta 16 kilómetros por hora.

En el litoral Caribe se registrarán olas con alturas entre 0.61 y 0.91 metros y periodos de seis a siete segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.31 y 1.22 metros con periodos de 10 a 13 segundos. Los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre 5 y 9, con niveles de riesgo de moderado a muy alto.

El Imhpa recordó que en áreas de tormentas eléctricas, además de la actividad eléctrica, podrían presentarse ráfagas de viento fuerte, por lo que se recomienda seguir las medidas de prevención emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

