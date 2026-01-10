De acuerdo con el pronóstico, las condiciones marítimas estarán marcadas por vientos intensos y mar picado, producto del ajuste del gradiente de presión generado por la interacción de sistemas de alta presión en el Atlántico y una baja presión semipermanente entre Panamá y Colombia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de vigilancia por la intensificación del viento y el incremento del oleaje en el litoral Pacífico panameño fue emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), con vigencia desde la madrugada de este sábado 10 hasta la noche del martes 13 de enero.