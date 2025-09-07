Más de 5,000 intervenciones sobre prevención del suicidio se han hecho a través de la línea 147 del Mides

Especialistas en salud mental advierten que es fundamental identificar a tiempo los síntomas que pueden alertar sobre una depresión profunda o una crisis suicida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 700 mil personas mueren por suicidio en el mundo. En Panamá, las estadísticas son alarmantes: cada tres días una persona se quita la vida, lo que convierte a este problema en un tema urgente de salud pública.

Con el objetivo de crear conciencia y promover espacios de apoyo, se realizó la caminata “Unidos por la Vida” en la Cinta Costera, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el próximo 10 de septiembre. Familias, fundaciones, instituciones y autoridades participaron con el mensaje de que cada vida importa.

La organizadora del evento envió un mensaje de esperanza: “Quisiera decirles que sí se puede, hay ayuda, que no se sientan solos. Pueden acudir a la Fundación Serenamente, donde brindamos apoyo psicológico”.

Línea de ayuda 147: apoyo gratuito y disponible las 24 horas

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que la línea 147 ha brindado más de 5,000 intervenciones en menos de un año. El servicio funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personal idóneo que acompaña a quienes buscan ayuda en momentos de crisis.

“Estamos tratando de hacer un trabajo social importante porque la necesidad existe y es grande”, agregó la ministra.

Zonas con mayor incidencia de suicidio en Panamá

Datos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) revelan que la ciudad de Panamá, junto con las provincias de Los Santos, Chiriquí y Colón, presentan la mayor tasa de muertes por suicidio.

Las autoridades señalan que aún existen retos importantes como los tabúes sociales alrededor de la salud mental y la falta de personal especializado, lo que retrasa la atención oportuna a pacientes en riesgo.

Señales de depresión y crisis suicida

Especialistas en salud mental advierten que es fundamental identificar a tiempo los síntomas que pueden alertar sobre una depresión profunda o una crisis suicida:

Aislamiento social y pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba.

y pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. Cambios bruscos de humor o irritabilidad constante.

o irritabilidad constante. Expresiones de desesperanza , frases como “no valgo nada” o “sería mejor no existir”.

, frases como “no valgo nada” o “sería mejor no existir”. Alteraciones en el sueño y el apetito (insomnio o dormir demasiado, comer en exceso o dejar de comer).

(insomnio o dormir demasiado, comer en exceso o dejar de comer). Falta de energía, cansancio extremo o dificultad para concentrarse .

. Conductas de riesgo o autodestructivas.

o autodestructivas. Regalar pertenencias o despedirse de manera inusual de familiares y amigos.

Reconocer estas señales y buscar ayuda inmediata puede salvar vidas.

Dónde buscar ayuda en Panamá