Panamá tendrá su parroquia Carlo Acutis, anuncia el arzobispo José Domingo Ulloa

La capilla Jesús Buen Pastor de Nuevo Tocumen será elevada a parroquia bajo el nombre de San Carlo Acutis, así lo anunció este domingo el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa durante la homilía en homenaje a la canonización del joven italiano conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”.

El prelado destacó que la nueva parroquia es fruto de la perseverancia comunitaria y de una pastoral activa que ha crecido desde sus orígenes en 2018, primero como parte de la parroquia San Juan XXIII y desde 2024 en camino hacia su autonomía. Actualmente, la comunidad está guiada por el párroco Jonathan Pulido y cuenta con vicarios, delegados de la palabra, grupos juveniles, coros y múltiples ministerios que la consolidan como una iglesia viva y misionera.

Reflexión sobre los adolescentes en Panamá

En su mensaje, Ulloa invitó a reflexionar sobre la realidad de la adolescencia en Panamá, señalando los grandes desafíos que enfrentan los jóvenes. “Uno de cada tres adolescentes está en riesgo de abandonar la escuela y apenas cinco de cada diez entre los 15 y 17 años logra completar la educación media”, alertó el arzobispo.

Añadió que existen más de 119,000 jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan, mientras que el país registra en promedio 21 casos diarios de embarazos adolescentes. También hizo énfasis en la vulnerabilidad de los adolescentes con discapacidad, indígenas y afrodescendientes, quienes deben enfrentar barreras de inclusión, discriminación y exclusión social.

“Esta realidad limita sus oportunidades y genera condiciones de mayor vulnerabilidad, pero también vemos en nuestra juventud creatividad, resiliencia y un profundo deseo de construir un Panamá más justo y solidario”, expresó.

Jóvenes, llamados a ser “misioneros digitales”

Ulloa animó a los adolescentes a ser valientes en su fe y a soñar en grande, siguiendo el ejemplo de Carlo Acutis, el joven italiano fallecido en 2006 y declarado santo por el papa Francisco.

“Ustedes tienen el don de la creatividad, dominan nuevos lenguajes y tecnologías. Si las usan con fe, pueden ser como Carlo, misioneros digitales”, señaló.

Recordó que los jóvenes son “el ahora de Dios”, no el futuro, y los invitó a conectarse con Jesús a través de la oración y la Eucaristía. “El mundo necesita hoy su alegría, su energía y su frescura”, subrayó.

Una parroquia joven para nuevas generaciones

El arzobispo concluyó su homilía resaltando que la Parroquia San Carlo Acutis será un signo de esperanza y acompañamiento para los adolescentes y familias panameñas. “Así como Carlo nos enseñó a vivir la fe desde lo sencillo y cotidiano, esta parroquia será luz en medio de los desafíos del presente”, afirmó Ulloa.

La futura parroquia cuenta ya con una amplia vida pastoral: grupos juveniles, catequesis, infancia misionera, coros, pastoral social y familiar, entre otros, consolidándose como un espacio de encuentro y crecimiento espiritual para las nuevas generaciones.