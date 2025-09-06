Extienden aviso de vigilancia por lluvias hasta el martes 9 de septiembre

Las provincias y comarcas bajo aviso son: Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, que inicialmente se mantenía hasta el sábado 6 de septiembre, se extenderá hasta el próximo martes 9 de septiembre de 2025.

La decisión responde al ingreso en las próximas 24 horas de la onda tropical No. 29 de la temporada, que avanza a una velocidad de 18 kilómetros por hora y actualmente se mantiene sobre territorio colombiano. Según el Imhpa, este sistema atmosférico estará modulando las condiciones del tiempo en Panamá durante los siguientes días.

Las provincias y comarcas bajo aviso son: Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

Los acumulados de lluvias podrían variar entre 50 y 100 milímetros diarios en las zonas bajo mayor impacto y entre 20 y 60 milímetros en el resto del país. Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la situación y tomar precauciones en áreas vulnerables a crecidas y deslizamientos ante condiciones climáticas que pueden generar afectaciones. Las advertencias que debería considerar son:

Evite transitar por calles o caminos inundados.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.

No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni en vehículo.

Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.

Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.

Si observa saturación de suelos en los alrededores de su vivienda, salga de la misma y llame a las autoridades de los servicios de emergencia, entre estas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los números de emergencias son el 911, 6998-4809 y el 520-4429.

Información de Kevin Sánchez

También podría leer: