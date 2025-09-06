Reforzarán vigilancia en los colegios de Coclé ante el aumento de hechos delictivos

Durante una gira en la provincia de Coclé, el ministro de Seguridad, Frank Abrego, anunció el fortalecimiento de los programas de prevención en centros educativos, entre ellos el plan “Escuelas Vigilantes”, con el fin de reforzar la seguridad escolar y salvaguardar la integridad de los estudiantes.

El titular de Seguridad explicó que la Policía Nacional, en coordinación con los directores de colegios y las autoridades locales, está diseñando un mapa de calor del delito que permitirá identificar las zonas más vulnerables y actuar de manera rápida.

Ante la denuncia ciudadana, le pedimos que tenga la confianza en que la Policía Nacional y los estamentos de seguridad van a reaccionar a cualquier notificación, llamada que se haga al respecto, porque eso nos sirve también para crear nuestro mapa de calor, de dónde se está dando el delito y así poder contrarrestarlo. — Frank Ábrego - Ministro de Seguridad

La directora regional del Ministerio de Educación en Coclé destacó que la seguridad escolar es un compromiso de toda la sociedad, en el que participan docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia. “Estos proyectos interdisciplinarios refuerzan la formación académica y el bienestar de cada alumno”, aseguró.

El programa Escuelas Vigilantes en Coclé contará también con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y otros estamentos de seguridad para ampliar la vigilancia en los entornos escolares. Además de las medidas de seguridad, el Ministro de Seguridad recalcó la importancia de reforzar los valores en el hogar y en las comunidades, como un pilar fundamental para reducir la incidencia delictiva y garantizar un ambiente seguro para los jóvenes.