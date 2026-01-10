Desfile de las Mil Polleras: Artesanos podrán exhibir sus productos en la nueva vereda artesanal de Las Tablas

Las autoridades destacaron que esta iniciativa busca aprovechar el flujo de visitantes para fortalecer la economía artesanal y promover el trabajo de los creadores nacionales, al tiempo que se proyecta el folclore panameño a nivel nacional e internacional.

Las Tablas, Los Santos/El Desfile de las Mil Polleras se consolida como uno de los principales motores de la economía cultural del país, al atraer a miles de visitantes al interior y generar un importante movimiento comercial.

Como parte de este impulso, el Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció la creación de una vereda artesanal en la ciudad de Las Tablas, donde artesanos de todo Panamá podrán exhibir y vender sus productos durante las actividades del evento.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa busca aprovechar el flujo de visitantes para fortalecer la economía artesanal y promover el trabajo de los creadores nacionales, al tiempo que se proyecta el folclore panameño a nivel nacional e internacional. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para convertir al desfile en un eje de desarrollo regional.

Este año, además, el Gobierno central ha reducido su participación directa en la organización de delegaciones, lo que permitirá que las agrupaciones y participantes tengan mayor protagonismo y libertad para mostrar sus tradiciones, trajes típicos y expresiones culturales.

La vereda artesanal será uno de los principales atractivos, dado que reunirá a artesanos de distintas regiones del país, quienes podrán ofrecer piezas hechas a mano, textiles, accesorios y artículos tradicionales, ampliando así sus oportunidades de venta y visibilidad. A la par del desfile en Las Tablas, también se desarrollarán actividades culturales en La Villa de Los Santos y Pedasí, lo que generará un “anillo de desarrollo económico” en la región, impulsando el turismo, la gastronomía y los servicios.

Las autoridades subrayaron que cuando los panameños se movilizan dentro del país para disfrutar de sus propias tradiciones, se activa un flujo económico que beneficia a múltiples sectores, desde hoteles y restaurantes hasta transportistas y emprendedores culturales. Finalmente, se destacó que, mediante nuevas plataformas de promoción cultural, los gestores y promotores de eventos folclóricos podrán dar mayor visibilidad a sus actividades, permitiendo que más personas dentro y fuera del país conozcan la riqueza cultural de Panamá.

Con información de Ney Castillo