Autoridades de Santiago evalúa aumentar hasta $2 mil las multas por botar basura en la vía pública

Santiago, Veraguas/Las autoridades del distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas, analizan elevar hasta 2,000 dólares las sanciones contra quienes sean sorprendidos arrojando basura de forma ilegal, como parte de una estrategia para frenar los vertederos clandestinos que proliferan en distintas comunidades.

El anuncio se dio durante un operativo de limpieza y chatarreo en el camino que conecta los corregimientos de San Martín y Urracá, una zona que se ha convertido en un punto recurrente para la disposición ilegal de desechos.

Durante la jornada, se recolectó una gran cantidad de basura, evidenciando la magnitud del problema. Las autoridades hicieron un llamado tanto a los residentes como a conductores que transitan por el área para denunciar a quienes sean sorprendidos arrojando desperdicios en la vía pública o a orillas de los caminos.

Actualmente, las sanciones vigentes oscilan entre 10, 100 y 500 dólares, y su aplicación depende de un procedimiento administrativo que inicia con una denuncia formal y la apertura de un expediente por parte de la Alcaldía de Santiago. Sin embargo, el municipio busca modificar la normativa para aumentar las multas hasta $2,000, como medida disuasiva.

El alcalde de Santiago, Eric Jaén, advirtió que se implementarán sistemas de vigilancia y rondas policiales en zonas críticas, como San Martín, Urracá, La Peña y El Espino, además de áreas cercanas a las rotondas de la carretera Interamericana, donde también se ha detectado esta mala práctica.

Por su parte, representantes comunitarios destacaron que la basura encontrada no proviene de residentes del área, dado que para llegar a estos puntos se requiere transporte, lo que refuerza la sospecha de que se trata de personas de otros sectores que utilizan estas vías como vertederos ilegales. Los líderes locales reiteraron el llamado a la población para documentar con fotos o videos a quienes incurran en esta práctica y presentar la denuncia correspondiente, como parte del esfuerzo para erradicar definitivamente este problema ambiental.

Con información de Ney Castillo