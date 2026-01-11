Planta potabilizadora de Chame operará al 50% durante cuatro días por trabajos de mantenimiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que del martes 13 al viernes 16 de enero se realizarán labores de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Chame, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la calidad del servicio.

Chame, Panamá Oeste/Los residentes del distrito de Chame y de sus áreas de playa deberán prepararse para una reducción en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora de la región.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que del martes 13 al viernes 16 de enero se realizarán labores de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Chame, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la calidad del servicio.

Durante este periodo, los trabajos se desarrollarán en horario de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche, y la planta operará únicamente al 50 % de su capacidad, lo que podría traducirse en baja presión o interrupciones temporales del suministro en distintos sectores del distrito y zonas turísticas.

Ante esta situación, se recomienda a la población almacenar agua con anticipación para asegurar su abastecimiento durante los horarios de intervención, especialmente en comunidades costeras que suelen registrar una mayor demanda.

Las labores forman parte de un plan de mantenimiento preventivo para optimizar el funcionamiento de la planta y reforzar la distribución de agua potable en Chame y sus alrededores.