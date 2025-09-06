Inician evaluaciones médicas para jornada quirúrgica de cataratas en Aguadulce

Además de pacientes de Coclé, también serán intervenidas personas de la región de Azuero y Veraguas que llevaban más de tres años en la lista de espera.

Al menos 100 pacientes de una lista de espera de 251 en el hospital Dr. Rafael Estévez serán operados de cataratas en el distrito de Aguadulce como parte del programa que adelanta la Caja de Seguro Social (CSS) para reducir la mora quirúrgica a nivel nacional.

Este sábado 6 de septiembre, desde muy temprano, se inició con la evaluación de los pacientes para la intervención quirúrgica, que, en su mayoría, son adultos mayores; algunos están asegurados, pero otros no.

El director médico del hospital explicó que con esta jornada se realizan exámenes médicos para conocer el estado de salud de los 100 pacientes para saber si pueden ser operados en las próximas semanas.

“Hoy comenzamos con los 100 primeros y es la intención de terminar o disminuir esa mora quirúrgica en el transcurso del 2025”, detalló el director médico.

Un electrocardiograma, ultrasonido ocular y laboratorios preoperatorios son los exámenes que se deben realizar los pacientes para luego ser programados.

Además de pacientes de Coclé, también serán intervenidas personas de la región de Azuero y Veraguas que llevaban más de tres años en la lista de espera.

Información de Nathalie Reyes

Le puede interesar: