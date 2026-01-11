Barcelona vs Real Madrid | Final de la Supercopa de España: Todo lo que necesitas saber

Todo está listo para otro capítulo de intensidad, tradición y fútbol de alto nivel. La historia y la rivalidad prometen un espectáculo inolvidable.

Panamá/La Supercopa de España define una vez más a su campeón en el clásico del fútbol mundial. Por cuarto año consecutivo, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en la final, en lo que será el segundo Clásico de la temporada y con un título en juego.

Estado de Forma y Contexto

El Barcelona llega en un momento de gran potencia. En las semifinales goleó 5-0 al Athletic Club, con cuatro goles antes del descanso, consolidando su novena victoria consecutiva en todas las competiciones. Bajo el mando de Hansi Flick, el líder de LaLiga ha anotado 2 o más goles en cada uno de esos triunfos y mantiene cinco clean sheets seguidos. El equipo se perfila como firme candidato para levantar su récord 16º título de la Supercopa.

Por su parte, el Real Madrid accedió a la final tras una duro triunfo 2-1 sobre el Atlético de Madrid, en un partido marcado por la polémica entre Diego Simeone y Vinícius Júnior.

Xabi Alonso, técnico merengue, logró su quinta victoria al hilo y busca su primer trofeo al frente del club. Un revés aquí sería costoso para un entrenador que, según versiones, estuvo cerca de la destitución hace menos de un mes. Ganar acercaría al Madrid (13 títulos) a solo uno del Barcelona en el palmarés histórico de la competición.

Historial y Antecedentes

Aunque el Barcelona barrió en los cuatro enfrentamientos de la temporada pasada (incluido un 5-2 en la final de la Supercopa), en este curso cayó 2-1 en el único Clásico disputado en octubre. Enfrentamientos previos por este torneo favorecen al Madrid (10 victorias en 18 cruces). Los tres últimos finales entre ambos han generado un espectacular total de 16 goles.

Datos y Rachas Clave

9 de los 12 goles del Barcelona en la Supercopa bajo Flick se marcaron en la primera parte .

del Barcelona en la Supercopa bajo Flick se marcaron . El Barça no retiene el título desde 2011 .

desde . En 5 de los últimos 6 partidos del Madrid ambos equipos han anotado .

del Madrid . El Madrid ha recibido exactamente una tarjeta amarilla en 4 de sus últimos 5 encuentros.

Jugadores Clave y Bajas

Fermín López (Barcelona) : En gran estado de forma, con 5 participaciones en goles en sus dos últimos partidos (1 gol, 4 asistencias). Anotó en el último Clásico.

: En gran estado de forma, con (1 gol, 4 asistencias). Anotó en el último Clásico. Federico Valverde (Real Madrid): Con 4 participaciones en goles en sus dos últimas salidas (1 gol, 3 asistencias). Curiosamente, tiene más tarjetas amarillas (5) que goles (3) frente al Barça en su carrera.

En el capítulo de bajas, el Barcelona no presenta novedades preocupantes. El Real Madrid espera poder contar con el retorno de su estrella, Kylian Mbappé, para el decisivo encuentro.

Datos Flashscore.

Alineaciones probables:

Los equipos del FC Barcelona y el Real Madrid se preparan para la final de la Supercopa de España con sus oncenas más previsibles, aunque sujetas a última hora a posibles cambios tácticos o físicos de último momento.

Según los últimos indicios, el técnico Hansi Flick apostaría por una estructura sólida en el Barça. En la portería, Joan García sería la opción. La defensa probable la formarían Jules Koundé por la derecha, la dupla central de Pau Cubarsí y Gerard Martín, y Alejandro Balde recuperando la banda izquierda. El centro del campo se basaría en la recuperación de Eric García, la distribución de Frenkie de Jong y la claridad de Pedri. En ataque, se espera que Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha sean los elegidos.

En el banquillo merengue, Xabi Alonso también tendría definido su esquema base. Thibaut Courtois sería el guardameta indiscutible. La defensa podría ver a Federico Valverde adaptado a la derecha, junto a Raúl Asencio y Antonio Rüdiger en el centro, con Álvaro Carreras por la izquierda. La potente medular madridista se compondría de Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham. La delantera, de gran velocidad, estaría liderada por Rodrygo, el talento emergente Gonzalo y Vinícius Júnior.

Estas son las alineaciones más probables. La confirmación oficial llegará con la entrega de las hojas de juego justo antes del pitido inicial.