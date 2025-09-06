Geólogos de Panamá y EEUU analizan muestras que podrían determinar cuándo ocurrió última erupción del volcán Barú

Las muestras recolectadas podrían establecer una fecha más precisa sobre la historia eruptiva del Volcán Barú.

Expertos geólogos de Panamá y Estados Unidos iniciaron la recolección de muestras en el río Chiriquí Viejo, en el distrito de Tierras Altas, con el objetivo de realizar estudios que permitan establecer la fecha probable de la última erupción del Volcán Barú.

De acuerdo con Efraín Miranda, geólogo en Chiriquí, las recientes crecidas del afluente y los derrumbes ocurridos cerca del sector de Tizingal dejaron al descubierto fragmentos de árboles carbonizados entre las capas de arena. Estas piezas podrían ser clave para conocer la actividad volcánica del Barú.

Los especialistas adelantaron que las pruebas de carbono 14 serán fundamentales para el análisis de estas muestras. Los resultados permitirían precisar si la última erupción del Volcán Barú ocurrió hace aproximadamente 500 o hasta 1,500 años, según estimaciones previas.

Miranda destacó que, si las muestras recolectadas cumplen con los requisitos científicos, se podría establecer una fecha más precisa sobre la historia eruptiva del Volcán Barú, considerado uno de los puntos de mayor interés geológico de Panamá y un potencial riesgo natural para la región de Tierras Altas en Chiriquí.