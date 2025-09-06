Capturan a tres hombres en las estaciones del Metro: uno era requerido por delito sexual

La Policía Nacional mantiene la verificación en las estaciones del Metro de Panamá para ubicar a personas con causas pendientes con la justicia.

Tres presuntos delincuentes salieron de las calles luego que la Policía Nacional los aprehendiera en las estaciones del Metro de Panamá. Se trata de ciudadanos que, al ser verificados mediante el Sistema de Verificación Ciudadana por agentes de la Unidad Policial del Metro de la Policía Nacional, se comprobó que mantenían oficios de captura por los delitos contra el pudor y la libertad sexual, robo a mano armada y extorsión.

Uno de estos, inclusive, mantenía un brazalete electrónico en su pie izquierdo.

Los hombres investigados por las autoridades por su presunta vinculación a estos delitos fueron sorprendidos en las estaciones 5 de Mayo, la línea 2 en San Miguelito y Albrook.

Según un informe de la institución, en la semana del 1 de septiembre a la fecha, la Unidad Policial del Metro ha logrado la aprehensión de 39 personas por diversos delitos, quienes han sido puestas a órdenes de las autoridades correspondientes.

Se espera que en las próximas horas estos individuos sean llevados ante un juez de garantías para que legalice su aprehensión, formule cargos de imputación y dicte una medida cautelar, según la naturaleza del caso y el riesgo procesal.

