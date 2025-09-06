Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolescentes en San Miguelito y Chepo

Hasta el cierre de esta no se ha reportado la localización de las dos adolescentes.

El Ministerio Público activó dos alertas Amber tras reportarse la desaparición de dos adolescentes en distintos puntos del país.

Se trata de Nicole D. Aguilar García, de 13 años, vista por última vez el 3 de septiembre de 2025 a las 2:00 p.m. en la calle principal de Omar Torrijos, San Miguelito. La adolescente, de 1.65 metros de estatura, contextura gruesa, cabello negro liso, ojos negros y piel trigueña, mantiene como seña particular un lunar en el medio de la frente. Al momento de su desaparición, vestía un vestido de rayas blanco con negro y chancletas de Stitch color negro.

Hasta el cierre de esta nota, Nicole Aguilar registra 13 horas desaparecida, a partir de la emisión del reporte, y no se ha reportado su localización.

La segunda alerta corresponde a Anadeisis Y. Frías Barrios, de 16 años, desaparecida el 4 de septiembre de 2025 a las 7:00 a.m. en Tres Quebradas, Cañita, distrito de Chepo. Ella mide 1.65 metros, tiene contextura gruesa, cabello negro ondulado, ojos negros y piel clara. De acuerdo con el reporte, al momento de ser vista por última vez, vestía una blusa blanca de tiras, pantalón jeans negro y sandalias negras. Anadeisis Barrios lleva 15 horas desaparecida hasta el cierre de esta nota, desde la emisión de la alerta Amber.

Las autoridades piden la colaboración ciudadana para ubicar a ambas adolescentes. Si tiene información, puede comunicarse de inmediato al 104, línea habilitada para estos casos por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno.

¿Qué es la alerta Amber?

La alerta Amber es un sistema de notificación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se divulga por televisión, radio y redes sociales; así mismo, existe una página web y una aplicación de alerta Amber con información de estas desapariciones, cuántas alertas hay activas y cuántos menores aún no han sido ubicados, pero la mayoría de la población desconoce cómo funciona.

Tenga en cuenta cuáles son los protocolos de actuación que toman al momento de activar una alerta Amber; estos son los siguientes:

Se realiza una ficha del menor con la siguiente información: fecha, hora y lugar donde estuvo por última vez. Nombre del menor, cédula o número de pasaporte, sexo, edad, residencia, escuela y generales de los tutores. Si el menor tiene alguna discapacidad u otra condición física o psíquica que se pueda tomar en cuenta. Estatura, peso, color de cabello y ojos, cicatrices, lunares u otras características que ayuden a identificar al menor. Foto actualizada. Medio de transporte y las características del auto si se tiene información de que se lo llevaron en un vehículo. Si se tiene conocimiento de quién pudo haberse llevado al menor, dar a conocer las características. Firma de un formulario de consentimiento.

Las áreas donde más alertas se reportan son Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

La alerta permanece activa durante 24 horas y, si en ese tiempo el menor no es ubicado, se coloca en la página web o la app de alerta Amber Panamá.