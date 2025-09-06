Femicidio en Panamá: Condenan a 37 años de cárcel al asesino de Nicole Ávila en Altos de Los Lagos

El hecho se registró la madrugada del 4 de junio de 2023 en un edificio de Altos de Los Lagos en la provincia de Colón.

Un ciudadano de 21 años fue condenado a 37 años de prisión por los delitos de femicidio y robo, tras ser hallado culpable de la muerte violenta de Nicole Ávila, ocurrida en junio de 2023 en el residencial Altos de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Durante el juicio oral, el Tribunal de Juicio valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, y de manera unánime declaró la responsabilidad del acusado. Además de la condena principal, se le impuso una pena accesoria de prohibición para portar armas de fuego durante 10 años, una vez cumpla su sanción.

El crimen

El hecho se registró la madrugada del 4 de junio de 2023, cuando el sentenciado llegó armado hasta el edificio H-44 del residencial Altos de Los Lagos. Allí, disparó contra la joven de 21 años, quien murió en el lugar. Posteriormente, el agresor la despojó de su teléfono móvil, lo que configuró también el delito de robo agravado.

La sentencia representa una de las condenas más altas impuestas en casos de femicidio en Panamá, reflejando la gravedad de este tipo de delitos que impactan de manera directa a la sociedad y a las familias víctimas de la violencia de género.