Fatal accidente de tránsito en Bugaba: mujer de 62 años muere atropellada cuando llegaba a su casa

Un accidente de tránsito cobró la vida de una mujer de 61 años la noche de este martes en el distrito de Bugaba, sobre la vía Panamericana, en la provincia de Chiriquí. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., cuando la víctima regresaba a su hogar tras salir de su jornada laboral.

De acuerdo con información preliminar, la mujer se había bajado de un bus de transporte público y, cuando estaba a punto de completar el cruce de la vía Panamericana, fue atropellada por un vehículo que transitaba por el área. El impacto le provocó heridas fatales.

Testigos y residentes del sector señalaron que la falta de luminarias y la alta velocidad a la que circulan los vehículos en esta zona serían factores recurrentes que contribuyen a los constantes accidentes de tránsito en Bugaba, una de las áreas con mayor índice de muertes por atropello en los últimos años en la provincia de Chiriquí.

“Por favor, hagan algo, aquí están ocurriendo demasiados accidentes. Necesitamos más vigilancia, más tránsito y más control de velocidad. Esto pasa todos los días y hoy le tocó a esta señora”, expresó un residente visiblemente afectado por lo ocurrido.

El Ministerio Público mantiene el caso bajo investigación para determinar responsabilidades, mientras familiares y moradores del sector exigen justicia y un mayor reforzamiento de la seguridad vial, a fin de evitar que más personas pierdan la vida en esta importante arteria del país.