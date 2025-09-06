Alcaldía de Panamá anuncia a los ganadores del concurso Carlos F. Changmarín: hubo 15 mil en premios

La Alcaldía de Panamá anunció a los ganadores del Noveno Concurso de Literatura Carlos F. Changmarín 2025, en la categoría Ensayo, tras evaluar un total de 13 obras presentadas en esta edición que rinde homenaje al maestro Carlos Francisco Changmarín, destacado escritor, poeta, cuentista y defensor de la cultura panameña.

El primer lugar fue otorgado a “Tejer la Memoria en Cuerpo Migrantes”, de Argelis Vanessa Wesley Smith; el segundo lugar lo obtuvo “Velorio o Resurrección, la Agonía de la Literatura Panameña entre la Juventud”, de Fernando Ayarza Ruiz; mientras que el tercer lugar fue para “Libre Albedrío y la Estrategia en la Poesía de Pedro Correa Vázquez”, de Elpidio González Aguilar.

El jurado calificador estuvo conformado por los docentes universitarios y expertos en literatura Ana María Díaz, Zelma Edith Solís y Pedro Góndola Molinar, quienes destacaron la calidad y el aporte intelectual de las obras premiadas.

La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 26 de noviembre de 2025 en el Teatro Gladys Vidal, donde los ganadores recibirán incentivos económicos de B/.7,000 para el primer lugar, B/.5,000 para el segundo y B/.3,000 para el tercero.

El Concurso de Literatura Carlos F. Changmarín, creado en 2016 y celebrado anualmente desde 2022, busca fomentar la producción literaria en distintos géneros y preservar el legado cultural del maestro Changmarín, considerado uno de los grandes referentes de la literatura y el folclore panameño.

La próxima edición, el Concurso Changmarín 2026, estará dedicada a la Décima, una forma tradicional de expresión vernácula que narra la vida cotidiana interiorana y se mantiene viva en las cantaderas del país.