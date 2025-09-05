Némesis Jaén: la primera panameña en graduarse de la academia de Warner Bros en Hollywood

Con una visión clara y compromiso con su país, Némesis Jaén no solo representa un nuevo rostro del cine panameño, sino una inspiración para las nuevas generaciones.

Ciudad de Panamá/Con tan solo 23 años, Némesis Jaén ha marcado un hito para el país al convertirse en la primera panameña graduada de la academia de Warner Bros en Hollywood, uno de los centros de formación cinematográfica más prestigiosos del mundo.

Su ingreso a la academia fue posible gracias a un cortometraje que presentó junto a sus padres en una aplicación realizada a través de redes sociales. El proyecto, resultado de un esfuerzo familiar, le permitió abrirse paso en la industria del cine internacional y cumplir uno de sus más grandes sueños: estudiar cine en Hollywood.

Sin embargo, Némesis no se conforma. “No solamente quiero estudiar, también quiero actuar”, afirma con determinación. Su amor por el séptimo arte nació a los 17 años, cuando ganó un concurso en Comic Con Panamá, experiencia que encendió en ella la pasión por la narrativa audiovisual.

Entre sus principales aspiraciones está llevar historias panameñas a la gran pantalla, particularmente relatos que han sido transmitidos por generaciones, como las vivencias de su madre durante la invasión estadounidense a Panamá.

“Mi mamá me contó muchas historias de la invasión. Quiero hacer una película panameña, con un enfoque actual y con tecnología de punta: buen guion, buenas cámaras. Consumimos mucho cine extranjero, pero falta que Panamá también esté en las carteleras internacionales y que allá también nos vean a nosotros”, expresó Némesis.

Actualmente, la joven cineasta planea culminar sus estudios en Panamá antes de regresar a Estados Unidos, esta vez con la meta de estudiar actuación. Entre sus planes también está la creación de una fundación destinada a abrir oportunidades a talentos emergentes del país.

Con una visión clara y compromiso con su país, Némesis Jaén no solo representa un nuevo rostro del cine panameño, sino una inspiración para las nuevas generaciones que sueñan con contar sus historias al mundo.

Con información de Yenny Caballero.