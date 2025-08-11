MiCultura anuncia la apertura de la convocatoria para el Concurso Nacional Fondo Cine

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció la apertura de la convocatoria para participar en el Concurso Nacional Fondo Cine, una iniciativa de la entidad que busca impulsar el talento audiovisual panameño.

La Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual invitó a personas naturales o jurídicas panameñas, inscritas en el Registro Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, a participar en esta edición que repartirá cerca de 2,3 millones de dólares en premios. La convocatorio estará abierta del 4 de septiembre al 6 de octubre.

Las bases del concurso pueden consultarse en el portal www.dicine.micultura.gob.pa, donde también estará disponible el formulario en línea que deberá completarse durante el periodo de la convocatoria. En cuanto a las postulaciones, la institución indicó que deberán enviarse al correo electrónico concursocine@micultura.gob.pa.

Te podría interesar: Venenos de animales, una posible clave en la lucha contra el cáncer en Panamá

El certamen contempla ocho categorías:

Producción de largometrajes de ficción o animación

Producción de largometraje de ficción o animación como ópera prima

Producción de documental

Desarrollo de proyecto

Largometrajes y documentales en etapa de posproducción

Desarrollo de proyectos de serie

Coproducción minoritaria panameña para largometraje de ficción y/o animación

Coproducción minoritaria para documental

MiCultura destacó que el Fondo Cine, creado mediante la Ley 16 de 2012, es una de las principales herramientas de fomento para la producción audiovisual en el país, con el objetivo de fortalecer y profesionalizar el sector cinematográfico, promover obras con identidad nacional y proyección internacional, y fomentar una industria sostenible.