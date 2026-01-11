Adalberto Carrasquilla anota en el inicio de la Liga MX resultado del Pumas vs Querétaro

Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

México, México/En el debut de su entrenador chileno Esteban "El Chino" González en el fútbol mexicano, el Querétaro rescató el empate 1-1 de visita ante los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, el domingo por la primera fecha del torneo Clausura 2026.

Los Pumas presentaron a su refuerzo brasileño Juninho Vieira. El exdelantero del Flamengo quedó fatigado por jugar su primer partido en la altitud de la Ciudad de México, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y salió de cambio al minuto 60.

El panameño Adalberto Carrasquilla puso en ventaja a los felinos con una volea que conectó desde fuera del área (49); lo curioso de esta jugada es que la pelota fue rozada por Diego Reyes quien, siendo defensa central, jugó con el número 9 en el dorsal.

Atento en su área técnica y dando indicaciones enérgicas, Esteban González vio a sus Gallos Blancos salvarse de la derrota con una reacción comandada en la cancha por el volante senegalés Jean Unjanque.

Luego de pasar tres semestres a nivel del mar con el Cancún FC de la Liga Expansión MX (equivalente a segunda división), el futbolista africano debutó el domingo en la Liga MX.

Unjanque dio la asistencia para el empate queretano que firmó el argentino Mateo Coronel (72), quien ingresó al juego en la segunda mitad. Hasta ese momento, el portero costarricense Keylor Navas había tenido una tarde tranquila en el arco de los Pumas.

El jugador senegalés también acusó los efectos de la altitud cerca del final; tirado sobre el césped se le vio con dificultades para jalar aire y fue relevado al 88.

Terminó el partido y los Pumas fueron despedidos entre abucheos y silbatinas de sus aficionados por haber cedido el empate como locales ante uno de los planteles más modestos del fútbol mexicano.

La primera jornada se cerraba más tarde en el estadio Alfonso Lastras donde el Atlético San Luis recibía a los Tigres.

Adalberto Carrasquilla, la figura del clásico según Flashscore

En el duelo entre Pumas y Querétaro, el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla fue la figura más destacada del encuentro, recibiendo la calificación más alta (8.0) de la plataforma Flashscore entre todos los jugadores del partido. El volante completó los 90 minutos dejando una huella decisiva en el juego.

Su contribución fue clave en el marcador, anotando el único gol de su equipo con un preciso disparo desde fuera del área, lo que constituyó su único tiro del partido, pero fue suficiente para batir al portero rival. En ataque, mostró gran precisión en el manejo del balón, completando 48 de 60 pases (80% de efectividad), con un notable 73% de efectividad en pases largos y una asistencia potencial (xA) de 0.13.

En el aspecto físico y defensivo, Carrasquilla demostró ser un jugador combativo y fundamental. Se vio involucrado en 17 duelos en total, destacando especialmente en el juego aéreo donde ganó 5 de 6 enfrentamientos (83% de efectividad). Además, sufrió 3 faltas a lo largo del partido, evidenciando su constante búsqueda del balón y la incomodidad que generaba en el rival.

En resumen, la estadística pinta el perfil de un futbolista completo y determinante: anotador, distribuidor preciso, ganador de duelos y, sobre todo, el jugador mejor valorado en un partido donde su gol fue esencial para el resultado final de su equipo.