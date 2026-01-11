NFL resultados | Josh Allen guía victoria dramática de Bills sobre Jaguares en el fin de semana de 'wild card'

El quarterback y MVP de la liga firmó una actuación decisiva, mientras que Trevor Lawrence cometió dos costosas intercepciones en el último cuarto, definiendo el salvaje encuentro.

Los Angeles, Estados Unidos/Josh Allen, el vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL, anotó este domingo el touchdown decisivo del ajustado triunfo de los Buffalo Bills 27-24 frente a los Jacksonville Jaguars en la ronda de comodines de playoffs.

El quarterback impuso su experiencia sobre el joven Trevor Lawrence con un recital de dos touchdowns y 33 yardas de carrera y una anotación y 273 yardas aéreas, sin intercepciones.

Lawrence, en el tercer partido de playoffs de su prometedora carrera, terminó con tres touchdowns y 207 yardas aéreas y cometió dos cruciales intercepciones.

El choque, disputado bajo un radiante sol en la cancha de Jacksonville (Florida), se definió en un trepidante último cuarto que registró hasta cuatro cambios de liderato en el marcador.

Con los locales en ventaja 24-20, tras un pase de touchdown de 14 yardas de Lawrence a Travis Etienne Jr, Allen se encargó de la serie ofensiva ganadora de Buffalo, de nueve jugadas y 66 yardas.

El propio mariscal de campo dio el empujón final abriéndose paso en medio de la defensa de los Jaguars en las últimas 11 yardas.

Jacksonville, tercer sembrado de la Conferencia Americana, disponía todavía de un minuto para buscar un gol de campo que empatara el juego, pero Lawrence cometió una fatídica intercepción en la jugada inicial del drive.

"Gran partido, gran victoria", resumió Allen. "Vamos a jugar el uno por el otro, vamos a luchar hasta el último segundo y eso es lo que se vio hoy aquí".

Los Bills desterraron así una racha de derrotas como visitantes en playoffs que se prolongaba desde 1993.

Allen, de su parte, está ante una oportunidad de oro para alcanzar su primer Super Bowl en estos playoffs a los que no clasificaron los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, quien lo eliminó en cuatro ocasiones en esta década.

La jornada de playoffs del domingo incluía el duelo de los Philadelphia Eagles, vigentes campeones, contra los San Francisco 49ers y el de los New England Patriots frente a Los Angeles Chargers.