Influencer denuncia robo mientras visitaba la casa de ‘Betty la Fea’: VIDEO

Lo que debía ser una experiencia turística inolvidable en Colombia terminó en un momento de angustia para el creador de contenido Gerardo Toledo.

El influencer, conocido en redes sociales como @soy.toledo. Durante su visita a la icónica casa de la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, en Bogotá, el creador de contenido fue víctima de un robo junto a una amiga.

Según relató en sus redes sociales, Toledo se encontraba grabando su recorrido por la vivienda convertida en atractivo turístico, cuando decidió tomarse una fotografía con una imitadora de la protagonista. En ese instante, una mujer se ofreció a tomar la imagen con su teléfono, pero la situación se vio interrumpida por un motociclista que apareció de manera repentina y le arrebató los dispositivos móviles tanto a él como a su acompañante.

La imitadora de Betty intentó detener al delincuente, pero sus esfuerzos fueron inútiles frente a la rapidez del asaltante. El propio Toledo describió así lo sucedido: “Lo más fuerte es que el malvado no apareció de la nada… llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Yo distraído grabando la casa de Betty la Fea, y él cada vez más cerca… hasta que en segundos se lanzó sobre mí y me arrebató el celular”.

Tras el hecho, el influencer compartió un segundo video mostrando imágenes del presunto ladrón. Lo describió con detalle: Sudadera blanca con detalles en la parte frontal, pantaloneta negra con líneas blancas a los costados y zapatillas negras con detalles blancos.

Además, señaló que el sujeto conducía una motocicleta moderna totalmente negra, la cual fue registrada en varias grabaciones de turistas que se encontraban en el lugar. Según Toledo, la última ubicación de su celular arrojó que el dispositivo estaba en un conjunto residencial en el sector de Fontibón, al occidente de Bogotá.

A pesar del mal momento, el creador de contenido agradeció la ayuda de su guía, quien logró tranquilizarlos tras el robo. Toledo explicó que, aunque perdió el dispositivo, ya inició el proceso de bloqueo y planea adquirir un nuevo equipo para continuar trabajando.

El testimonio del influencer se viralizó rápidamente y generó mensajes de solidaridad de sus seguidores, que lamentaron lo sucedido. Sin embargo, también surgieron voces críticas que insinuaron que el robo podría tratarse de una estrategia publicitaria para ganar visibilidad. Ante estas versiones, Toledo respondió de forma tajante: “Los hechos fueron reales y pido que no se minimice la gravedad del robo”.

Más allá de la controversia, el caso puso nuevamente en debate la seguridad de los turistas en Bogotá, una ciudad que combina una amplia oferta cultural con desafíos en materia de delincuencia. En sus publicaciones, Toledo dejó claro que la experiencia no cambiará la percepción positiva que tiene del país, aunque no ocultó su tristeza: “Colombia me parece un país hermoso, pero como en otras naciones de Latinoamérica, existen personas dedicadas a la delincuencia”.

Aunque confirmó que los celulares robados son irrecuperables, Gerardo Toledo aseguró que continuará con sus proyectos de viajes y creación de contenido. El influencer subrayó que este episodio, aunque difícil de olvidar, no le impedirá seguir explorando nuevos destinos ni compartir sus experiencias con su comunidad digital.

Con este testimonio, el mexicano no solo narró su amarga vivencia en Bogotá, sino que también visibilizó uno de los problemas que enfrentan tanto locales como visitantes en la capital colombiana: la inseguridad.