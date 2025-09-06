Mulino busca atraer turismo japonés y firma acuerdo en el Día Nacional de Panamá en la Expo Osaka

Se firmó un Memorando de Entendimiento entre las Cámaras de Comercio e Industrias de Panamá y Osaka.

Este 6 de septiembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó en Japón la celebración del Día Nacional de Panamá dentro de la Exposición Universal de Osaka, evento que hasta la fecha ha recibido más de 20 millones de visitantes.

El mandatario, acompañado de la primera dama Maricel de Mulino, fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Hisayuki Fujii; el comisario de la exposición, Koji Haneda; el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura; y el alcalde de Imabari, Shigeki Tokunaga.

Durante su intervención en el acto oficial, Mulino destacó que una alta porción del turismo mundial proviene de Japón y señaló la intención de atraer a esos visitantes hacia Panamá, que, a pesar de ser un país pequeño en territorio, es inmenso en vocación de servicio, dijo mientras destacó que Panamá es un anfitrión del comercio mundial, de congresos, convenciones, naves, culturas, religiones, aves migratorias y ballenas.

Panamá es anfitrión del mundo”, subrayó.

Memorando con Osaka

En el marco de la celebración, el presidente resaltó que Panamá es uno de los pocos países con condición de carbono negativo, al generar más oxígeno del que consume. Añadió que esa vocación de sostenibilidad convive con la segunda zona libre más grande del mundo, el hub aéreo de las Américas y el canal de Panamá. “Esa convivencia entre naturaleza y progreso es la esencia de nuestro mensaje en esta Expo”, afirmó ante los asistentes.

En este contexto, se firmó un Memorando de Entendimiento entre las Cámaras de Comercio e Industrias de Panamá y Osaka, lo que el mandatario presentó como un nuevo ciclo de cooperación con el objetivo de “impulsar el desarrollo económico mutuo y promover el intercambio comercial”.

En este acuerdo, ambos gremios comerciales se comprometen a cooperar para promover los intercambios en los ámbitos del comercio y la inversión.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, destacó que el memorando representa una nueva relación de armonía y colaboración entre el sector empresarial de Osaka y el panameño.

Mientras que la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka, Hirose Kyoko, también manifestó la alianza permitirá intercambiar avances en innovación, tecnología y ciencia, además de resaltar la importancia para Japón del funcionamiento del Canal. “Panamá es un importante socio para Osaka”, precisó Kyoko. Uno de los elementos del acuerdo es el intercambio de información actualizada sobre tendencias económicas e información empresarial.

También las partes compartirán información sobre los principales eventos que celebren, tales como simposios, seminarios y talleres, y cooperarán en estas actividades.

El programa incluyó un espectáculo artístico en el que se mostraron danzas y expresiones tradicionales panameñas. Además, Mulino recordó que los vínculos comerciales entre ambos países se remontan a 1976 con la llegada de la empresa Panasonic, y que actualmente más de 40 compañías japonesas operan en Panamá.

El pabellón panameño, bajo el lema “Salvando Vidas”, ha recibido hasta ahora más de dos millones de visitantes en los primeros cuatro meses de la exposición y se espera que al cierre, en octubre, alcance los tres millones de asistentes. Allí se exhiben productos nacionales como café y cacao, además de información sobre cultura y biodiversidad.

Por su parte, el canciller japonés Hisayuki Fujii subrayó que, pese a la distancia geográfica, ambos países mantienen vínculos estrechos, en particular en materia marítima. Recordó que Japón fue el mayor financiador externo de la ampliación del Canal, con un aporte del 15% del costo total de la obra, y aseguró que su país espera seguir contribuyendo con la vía interoceánica y su rol en el comercio global.

La Expo Osaka es considerada la mayor exposición mundial y reúne a decenas de países que presentan sus propuestas de desarrollo, sostenibilidad y cultura.