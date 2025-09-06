Empleo 2.0: Más de 80 empresas privadas y 6 instituciones del gobierno ofertaron miles de vacantes

La feria cerró sus puertas a las 4:00 p.m. con la participación de más de 20 mil personas registradas a través del sitio web de la Alcaldía de Panamá.

Este sábado 6 de septiembre a las 8:00 a.m. se realizó la feria Empleo 2.0 organizada por la Alcaldía de Panamá, un evento que conectó a miles de buscadores de trabajo con el sector privado y público. La actividad se desarrolló en el Panama Convention Center, ubicado en Amador, con la participación de 84 empresas privadas y 6 instituciones del gobierno, que ofrecen plazas en distintas áreas.

Cada uno de los empleadores tiene un número de stand asignado que fue facilitado a los asistentes para que puedan conocer las empresas participantes y presentar sus postulaciones.

Uno de los momentos destacados de la jornada se dio en las primeras horas, cuando Katherine, una mujer de 35 años proveniente de Felipillo, se convirtió en la primera persona contratada en la feria.

Dijo estar "feliz y contenta" por la oportunidad que le dio la empresa Niko’s Café, que le abrió las puertas laborales de inmediato. Katherine contó que llegó al centro de convenciones desde la noche del viernes 5 de septiembre, con el propósito de asegurar un buen lugar en la fila, lo que la convirtió en la primera en ingresar cuando las puertas abrieron a las 8:00 a.m.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 27 mil personas se inscribieron para participar en la feria, con la expectativa de obtener uno de los más de miles de empleos disponibles en esta primera instancia. Los puestos ofrecidos abarcan áreas en sectores como gastronomía, comercio, banca, transporte, restaurantes, atención al cliente, entre otras.

Para garantizar una mejor atención, los organizadores implementaron un sistema de citas y dividieron la jornada en dos bloques de atención: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:00 p.m. a 4:00 p.m., De esta manera, se busca evitar largas filas y agilizar el proceso de entrevistas y selección.

La Alcaldía anunció que quienes no cuenten con transporte, podrán acceder al traslado gratuito desde la parada del Metro de 5 de Mayo y de la Terminal de Transporte de Albrook, en horario continuo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

La feria cerró sus puertas a las 4:00 p.m. con la participación de más de 20 mil personas registradas a través del sitio web de la Alcaldía de Panamá.

Hasta el cierre de esta nota se desconoce cuántas vacantes fueron asignadas.

