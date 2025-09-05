MOP realizará trabajos de mantenimiento nocturno en el Puente de las Américas

Las labores iniciarán a las 9:00 p.m. de este viernes y se extenderán hasta las 3:30 a.m. del sábado, periodo durante el cual se efectuarán cierres parciales del puente.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha programado para esta noche trabajos de reparación en la losa de rodadura del Puente de las Américas, como parte del plan de mantenimiento y evaluación estructural de esta importante vía de comunicación.

Las labores iniciarán a las 9:00 p.m. de este viernes y se extenderán hasta las 3:30 a.m. del sábado, periodo durante el cual se efectuarán cierres parciales del puente. Las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar la señalización vial y a no exceder el límite de velocidad, que será de 40 km/h mientras duren los trabajos.

“Estos trabajos consisten en la reparación de la estructura de concreto. La importancia de este mantenimiento radica en garantizar que la Carretera Interamericana, especialmente en el tramo del Puente de las Américas, se mantenga en óptimas condiciones. Esta es una vía fundamental del país y debemos asegurar que sea segura para todos los usuarios”, explicó Edgar Peregrino, director de Proyectos del MOP.

Peregrino reiteró que los cierres serán parciales, permitiendo el flujo vehicular controlado para minimizar el impacto en el tránsito nocturno.

Tráfico complicado en el Puente Centenario tras reparaciones

En paralelo, la situación del tránsito en el área del Puente Centenario ha sido complicada durante el día, especialmente para los conductores que se desplazan desde Arraiján hacia el centro de la ciudad capital. Las largas filas de vehículos se originan desde el mismo puente, debido a trabajos de reparación realizados más temprano en varios puntos críticos de la vía.

Las intervenciones se centraron en los puentes que cruzan la línea del ferrocarril y el río Pedro Miguel, zonas afectadas por numerosos huecos y cráteres que provocaron dos accidentes recientes, uno ocurrido el pasado sábado y otro el martes. Afortunadamente, ninguno de los incidentes dejó víctimas fatales.

Tras estos hechos, el MOP procedió a realizar reparaciones paliativas en los tramos afectados. No obstante, las fuertes lluvias registradas hoy en horas de la mañana y parte del mediodía han deteriorado algunos de los trabajos realizados. A pesar de que se aplicó concreto para sellar los daños, ya se han reportado nuevas fisuras y huecos debido a la intensidad del aguacero.

Con información de Yenny Caballero y Meredith Serracín