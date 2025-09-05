Anuncian cierres en la carretera Panamericana por trabajos de la Línea 3 del Metro

Las autoridades exhortaron a peatones y conductores a seguir la señalización instalada en el área.

Panamá Oeste/El Metro de Panamá anunció que a partir de este viernes 5 de septiembre se aplicarán cierres y adecuaciones en la Carretera Panamericana, debido a los trabajos de construcción de la Línea 3 en las estaciones de Panamá Pacífico y Nuevo Chorrillo.

Cierre en Panamá Pacífico

Desde las 9:00 p.m. del viernes 5 de septiembre hasta las 3:00 a.m. del sábado 6, se cerrará un tramo de los carriles que dirigen hacia Panamá Centro, a la altura de Panamá Pacífico.

Durante este periodo, se habilitarán tres carriles de la Carretera Roberto F. Chiari como ruta alterna para quienes se dirijan hacia la capital.

Por su parte, los conductores que viajen hacia Panamá Pacífico desde La Chorrera deberán utilizar el nuevo ramal habilitado con desvío, indicado con señalización en la vía.

Cambios en el paso peatonal en Nuevo Chorrillo

De igual forma, desde este 5 de septiembre y por un periodo estimado de seis meses, se realizarán adecuaciones en el paso peatonal frente a la futura estación Nuevo Chorrillo.

El tramo de paso peatonal hacia el centro de la ciudad permanecerá cerrado temporalmente, mientras que se habilitó un nuevo cruce señalizado y con medidas de seguridad para los transeúntes. Las paradas de buses se mantendrán en sus ubicaciones habituales y no habrá afectación al flujo vehicular, ya que se conservarán los dos carriles por sentido.