Más de 1,500 casos de gusano barrenador afectan cerdo y ganado en Coclé

El gusano barrenador continúa impactando la producción pecuaria en la provincia de Coclé, donde se han registrado más de 1,500 casos en lo que va del 2025, según datos del Comité de Erradicación del Gusano Barrenador (Copep).

La plaga no solo afecta al ganado vacuno, sino también a cabras y cerdos, lo que genera preocupación entre los productores de la región. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reiteró sus recomendaciones para prevenir el avance de esta enfermedad, especialmente en la temporada de invierno y coincidiendo con el incremento de partos en las reces.

Las autoridades explicaron que los terneros recién nacidos son los más vulnerables, ya que el parásito suele aprovechar heridas en el ombligo para desarrollarse. También puede atacar lesiones causadas por garrapatas o mordeduras de murciélagos hematófagos, transmisores de la rabia paralítica bovina.

El MIDA recomendó a los ganaderos mantener una vigilancia constante de sus animales, curar oportunamente las heridas y reforzar los cuidados en esta temporada crítica, con el fin de evitar mayores pérdidas en la producción pecuaria de Coclé.