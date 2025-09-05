Fuertes vientos desprenden techos en varias residencias de Guararé

Los daños reportados en este sector se concentraron en cubiertas de techo y enseres mojados. No se informó de personas lesionadas de gravedad, más allá de golpes menores y afectaciones materiales.

Varias viviendas de la urbanización La Cruz, en La Enea de Guararé en la provincia de Los Santos, resultaron afectadas la tarde del jueves 4 de septiembre por una fuerte brisa que, según residentes, llegó “de repente” y desprendió parte del techo. Aunque hubo lluvia, no fue intensa; el mayor impacto lo provocó el viento.

Vecinos relatan que el fenómeno se formó en minutos y generó pánico. “Primero vi en el cielo cómo se revolvían las hojas en altura, cómo revolvía todo. De repente fue fuerte, estrelló puertas y alzó cosas. Me dio tanto miedo que me refugié en el baño”, contó una moradora. No había visto algo como lo de ayer”, recordó con temor Dalys Pérez.

Las afectaciones principales se concentraron en techos desprendidos, filtraciones y daños a enseres. “Tenemos desde 2016 de vivir aquí y es la primera vez que pasa algo así. La terraza y parte del techo se desprendieron; el cuarto de mi mamá se mojó, hasta los colchones. Un conejito que teníamos sufrió un golpe en la cadera”, explicó Alexa Vega, una de las afectadas.

Ante la emergencia, varias familias improvisaron con lonas y carpas para pasar la noche y protegerse de la intemperie. Moradores señalaron que, por la forma en que se arremolinaron los vientos, observaron algo “parecido a un tornado”, aunque esta percepción vecinal no ha sido confirmada por autoridades meteorológicas.

“Mis compañeros de trabajo me ayudaron con una lona y los vecinos también. La colocamos sobre los huecos porque no hay techo y solo esperamos que no llueva para que no se inunde por dentro”, añadió Dalys Pérez, otra de las residentes.

Autoridades del distrito acudieron al sitio para levantar un registro de daños y coordinar apoyo a las familias afectadas. Indicaron que evalúan mecanismos para atender los techos comprometidos y mitigar riesgos en las viviendas que quedaron expuestas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a la población que reside en zonas vulnerables a mantenerse alerta durante la actual temporada lluviosa, pendiente de cualquier cambio repentino del tiempo y siguiendo las indicaciones de los equipos de emergencia.

Información de Eduardo Vega

