Financiamiento privado: condenados por delitos financieros no donarían a campañas políticas

Panamá/La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que actualmente discute cambios al Código Electoral de cara a los comicios de 2019, avaló que, en el tema de las donaciones privadas, queden prohibidas para los partidos políticos, precandidatos y candidatos aquellas provenientes de personas naturales o jurídicas condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos financieros o terrorismo.

Esta propuesta se suma a las planteadas actualmente en el artículo 230 del Código Electoral , que establece que están prohibidas las donaciones a partidos, precandidatos y candidatos provenientes de aportes anónimos, personas jurídicas que no residan en Panamá, gobiernos, personas y organismos extranjeros, organizaciones religiosas, y personas condenadas por delitos contra la administración pública, entre otros.

El Movimiento Otro Camino, que está en contra de que en las próximas elecciones se reciban donaciones privadas, había solicitado la eliminación de este artículo. Sin embargo, con seis votos en contra, la CNRE rechazó esa pretensión. La mayoría de los integrantes de la CNRE considera que la eliminación total del financiamiento privado no debe darse.

$12 millones se gastaron en artículos promocionales

Durante el debate, se planteó por parte del TE incluir la adición de un nuevo numeral al artículo 249-A (actualmente 230), para la prohibición de donaciones producto de recaudaciones de ingresos mediante ventas de artículos promocionales, mismos que a su vez hayan sido adquiridos con fondos del financiamiento público.

Esta propuesta fue presentada por el Tribunal Electoral, quien sustentó que en los comicios pasados "del fondo público el 70%, eran 35 millones, de los cuales, el 35% alrededor de $12 millones se ejecutaron para la compra de artículos promocionales".

"Si se deja esto abierto para las próximas elecciones serían muy difícil tener un control a nivel nacional de muchos millones (...)", dijo una funcionaria del Tribunal Electoral. No obstante, la moción fue rechazada.

Cabe destacar que los consensos alcanzados en esta comisión deberán ser posteriormente aprobados o rechazados por los diputados de la Asamblea Nacional.

La CNRE ya ha avalado varios artículos relacionados con la fiscalización de ingresos de las campañas políticas. Por ejemplo, en reuniones anteriores se aprobó que todo dinero producto de donaciones privadas deberá estar acompañado de un documento diseñado por la Dirección de Financiamiento Político del Tribunal Electoral, que certifique de forma detallada el origen de los fondos y sea enviado en línea como parte de los informes de ingresos.

Lo que no se use regresará al TE

Se agregó además que ningún ingreso en efectivo, de una sola fuente, a la cuenta única, podrá superar los mil dólares, y que la suma de todas las donaciones en efectivo no podrá exceder el 7% del tope de financiamiento privado asignado para cada cargo.

Mientras que, el pasado 21 de agosto, la Comisión aprobó que los saldos del financiamiento preelectoral no utilizados por los partidos políticos o candidatos de libre postulación pasarán a formar parte del financiamiento poselectoral.

Asimismo, se definió que, si transcurridas cinco anualidades existen saldos no utilizados del financiamiento poselectoral, estos pasarán al Tribunal Electoral para contribuir a programas de capacitación político-electoral.

También se aprobó una reforma al artículo 226, que establece que, en caso de que un partido político se extinga, los saldos de financiamiento público y los bienes adquiridos pasarán a formar parte de los activos del Tribunal Electoral. Igual disposición aplica a los funcionarios electos por libre postulación: una vez finalizado su periodo, los bienes adquiridos con fondos públicos pasarán al Tribunal Electoral.

Más de 70 artículos revisados

De los 70 artículos que ya ha revisado la CNRE, 20 han sido rechazados, 8 pospuestos y 11 retirados, según informó la Dirección de Organización Electoral, a cargo de Rubén Darío González.

La CNRE está conformada por 29 miembros, de los cuales 14 tienen derecho a voz y voto, entre ellos partidos políticos, un representante de libre postulación, la Fiscalía General Electoral y representantes de sectores académicos, ONG, empresa privada y trabajadores agrupados en el Foro Pro Reformas Electorales.

Las sesiones de la CNRE se llevan a cabo todos los jueves, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., y en la próxima se prevé concluir el tercer bloque de reformas, correspondiente al Título V: Gastos y Facilidades Electorales.