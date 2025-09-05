Reino Unido devuelve a Panamá piezas arqueológicas con más de mil años de antigüedad

Estos objetos aportan información valiosa sobre los sistemas sociales y las creencias de los antepasados que poblaron el país.

Una serie de piezas arqueológicas panameñas que datan de mediados del siglo XX, que fueron donadas o vendidas en la década de 1950 al entonces Instituto Real de los Trópicos, actual museo Wereldmuseum de Ámsterdam, fueron recuperadas por Panamá.

Se trata de un lote que incluye vasijas decoradas, platos y asas de cerámica con una antigüedad estimada entre 950 y 1,500 años, lo que representa un testimonio invaluable de las culturas originarias del istmo.

La Cancillería de Panamá informó que las piezas forman parte de la colección Feriz y su restitución se dio en la Embajada de Panamá ante el Reino Unido. Esto fue posible gracias a la decisión del nieto de Hans Feriz, médico austro-neerlandés y apasionado de la arqueología, que recopiló y coleccionó objetos en sus viajes por América Latina a mediados del siglo XX.

Sally Loo Hui, embajadora de Panamá ante el Reino de los Países Bajos, fue quien recibió las piezas por parte de altas autoridades del Gobierno neerlandés, miembros del cuerpo diplomático y representantes del ámbito académico.

“Nuestros orígenes están inscritos en el legado de nuestros antepasados. Cada pieza cultural es un testimonio vivo de su creatividad, sus creencias y su visión del mundo. Recuperarlas no solo es un acto de justicia histórica, sino también un compromiso con la preservación de nuestra identidad y con las futuras generaciones que heredarán este legado”, dijo Loo Hui.

En la reunión, Loo Hui agradeció a la familia Feriz, cuya decisión en memoria de Hans Feriz hace posible la devolución de este patrimonio, así como al Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, a la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden y al Departamento de Antropología de la Universidad de Arkansas, instituciones que desempeñaron un papel clave en el proceso.

Durante este evento, la embajadora también se reunió con tres estudiantes panameños que están cursando un doctorado en Arqueología en la Universidad de Leiden y que, a su vez, realizan investigaciones sobre el patrimonio arqueológico del istmo.