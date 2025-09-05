Sinaproc atiende múltiples emergencias por lluvias en distintas provincias del país

Caída de árboles, desprendimientos de techos e inundaciones fueron algunos de los incidentes registrados en las últimas 24 horas.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que en las últimas 24 horas se atendieron seis situaciones de emergencia relacionadas con las fuertes lluvias registradas en varias provincias del país. Los reportes incluyeron desprendimientos de techos, inundaciones y la caída de árboles, aunque no se registraron heridos.

En la provincia de Chiriquí, en el corregimiento de Dolega, Potrerillos, personal de Sinaproc, en conjunto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Municipio de Dolega, culminó con el corte y remoción de tres árboles que obstruían la vía.

En Colón, en el corregimiento de Isla Grande, sector Juan Gallegos, se reportó la caída de un árbol sobre una vivienda que resultó afectada, sin dejar lesionados. Además, se atendieron desprendimientos de techos en la misma zona, donde 15 familias resultaron perjudicadas (36 adultos, 24 menores y 3 personas con discapacidad). Las labores de apoyo se coordinaron junto con la empresa de distribución eléctrica y autoridades locales.

En la provincia de Veraguas, en las comunidades de La Trinchera y San Andrés, cuatro viviendas fueron afectadas por inundaciones debido al desbordamiento de un río. Las evaluaciones confirmaron daños menores y sin pérdidas de enseres.

En Los Santos, específicamente en el corregimiento de Guararé, barriada La Cruz, tres viviendas sufrieron daños parciales en sus techos a causa de los fuertes vientos. Personal de Sinaproc se trasladó para realizar las evaluaciones correspondientes.

En Panamá Oeste, en el sector de San José de San Carlos, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada, lo que ocasionó el anegamiento temporal de calles, aunque sin afectaciones a viviendas.

El Sinaproc recordó que el país se encuentra en temporada de lluvias y que se mantiene vigente un Aviso de Vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 6 de septiembre de 2025. Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir medidas de prevención.

