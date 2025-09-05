Presidente Mulino insta a Japón a adherirse al Tratado de Neutralidad del canal de Panamá

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, brindó un informe de los resultados de la gira del presidente José Raúl Mulino a Japón, en donde se lograron alianzas estratégicas en sectores logísticos, marítimos, tecnológicos, financiero e industrial.

Los proyectos que fueron presentados a Japón comprenden los relacionados con el canal de Panamá y la operación portuaria, entre estos el gasoducto, la concesión de los puertos de Corozal y Telfers, el embalse de río Indio y otros del área del transporte, agua y carretera, explicó Icaza.

Detalló que en septiembre se hará el primer acercamiento de las empresas interesadas para participar en la licitación del gasoducto, que generará miles de empleos, y a inicios de año se daría el proceso de precalificación.

Este viernes 5 de septiembre, Mulino sostuvo una cumbre bilateral con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, en donde se acordó estrechar la cooperación económica entre ambas naciones estableciendo nuevas metas. Una conexión aérea directa y el establecimiento de un programa de intercambio laboral entre empresas de ambos países fueron parte de los resultados de esta cumbre.

El mandatario también se refirió a los temas como el funcionamiento del Canal, el liderazgo del registro de buques, tomando en cuenta que la mitad de la flota japonesa navega con bandera panameña, y la participación de Panamá en la Exposición de Osaka.

Además, aprovechó la oportunidad para reiterar su invitación a que Japón se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. En ese sentido, Icaza detalló que las autoridades de ese país analizarán la solicitud política y legalmente.

La reunión se llevó a cabo en el edificio Kantei en Tokio, en donde se ofreció una declaración conjunta en la que destacaron los 121 años de relaciones diplomáticas entre Panamá y Japón y la alianza estratégica entre ambos países en proyectos en el ámbito de la energía limpia, producción de alimentos, logística, tecnología digital, agricultura y agroexportación.

“Una de las bases fundamentales de nuestra relación es nuestra vocación marítima compartida. El Canal de Panamá es uno de los principales ejes de comercio internacional, y Japón ha sido uno de los usuarios de esta vía acuática”, manifestó Mulino en el encuentro de este 5 de septiembre.

Otros temas abordados en Japón: