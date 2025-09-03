Inversiones japonesas podrían impulsar tren Panamá–David y reserva hídrica del río Indio

Mulino también presentó a Sumitomo otras oportunidades de inversión, entre ellas la interconexión eléctrica con Colombia.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes en Tokio reuniones con directivos del Mizuho Bank y de Sumitomo Corporation, dos de las corporaciones más influyentes de Japón, con el propósito de explorar oportunidades de inversión y financiamiento para proyectos de infraestructura pública en Panamá.

Entre las obras presentadas por el mandatario destacan el tren Panamá–David, la interconexión eléctrica con Colombia, el programa de rehabilitación de carreteras, el viaducto de Cerro Campana, así como la modernización del vertedero de la capital y la rehabilitación de 20 potabilizadoras.

El gerente ejecutivo de Mizuho Bank, Take Hidekatsu, confirmó que la institución ya evalúa estos proyectos, luego de una primera reunión con Mulino en agosto en Nueva York. Añadió que se analizan estructuras de financiamiento que contemplen beneficios para proyectos sostenibles, considerando que Panamá es un país carbono negativo.

El Mizuho Bank, con una capitalización superior a los 82 mil millones de dólares, es uno de los tres megabancos de Japón y manifestó también interés en los planes de la Autoridad del Canal de Panamá, incluyendo el gasoducto, los nuevos puertos de Corozal y Telfer y la reserva hídrica de río Indio.

En paralelo, Mulino se reunió con Shingo Ueno, presidente de Sumitomo Corporation, un conglomerado empresarial con más de 400 años de trayectoria y presencia en sectores como automotriz, finanzas, telecomunicaciones, metales y química. Ueno confirmó que la empresa, usuaria del Canal de Panamá, participará en el acto oficial de lanzamiento del gasoducto y analizará posibles inversiones en su desarrollo y construcción.

Mulino también presentó a Sumitomo otras oportunidades de inversión, entre ellas la interconexión eléctrica con Colombia. “Queremos que Panamá se consolide como un centro de conexión no solo marítima, sino también energética y logística”, sostuvo el mandatario.

Las reuniones contaron con la participación del canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Comercio Julio Moltó, el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, el secretario de Metas y ministro del Canal José Ramón Icaza, el embajador de Panamá en Japón Walter Cohen, y el director de Promtur, Salomón Shamah.