Gasoducto del canal de Panamá: Mulino anuncia en Japón el inicio del proyecto que generará miles de empleos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este martes en Tokio, Japón, el inicio del proceso de desarrollo y construcción de un gasoducto por el canal de Panamá, considerado como una de las obras de infraestructura más relevantes desde la ampliación con el tercer juego de esclusas.

Ante más de 30 empresas japonesas, Mulino presentó la iniciativa junto al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales. El mandatario destacó que el gasoducto será la piedra angular de un nuevo corredor energético y una de las mayores inversiones en la historia de la vía interoceánica.

El proyecto prevé la generación de más de 6,500 empleos en su etapa de construcción y alrededor de 9,600 en la fase operativa. Además, se estima que aportará ingresos por 160 millones de dólares durante la construcción y más de 1,500 millones de dólares anuales en su operación. El valor agregado para la economía panameña alcanzaría los 590 millones de dólares anuales durante la construcción y hasta 2,700 millones en su fase operativa.

“El gasoducto que hoy anunciamos es una apuesta estratégica de Panamá para seguir siendo un país clave en la economía global, generando desarrollo para los panameños y garantizando la sostenibilidad y competitividad del Canal de Panamá”, afirmó el presidente Mulino durante su intervención en el foro empresarial.

Por su parte, Vásquez Morales informó que la Junta Directiva del Canal ya otorgó su aval para iniciar el proceso de selección de concesionario. Este comprenderá una etapa de precalificación de interesados, un proceso de diálogo con los precalificados y, finalmente, la adjudicación, prevista para el cuarto trimestre de 2026.

El gasoducto forma parte de la estrategia de diversificación de ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá, que busca ampliar su oferta de servicios y consolidar al país como un punto estratégico en el comercio mundial. Esta hoja de ruta incluye también un hub logístico intermodal con terminales de trasbordo de contenedores, áreas de almacenamiento y una nueva carretera paralela al Canal.