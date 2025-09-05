Armadores japoneses ratifican confianza en el registro panameño durante encuentro con el presidente Mulino

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, i nformó a los armadores que las tarifas de peaje se mantendrán sin cambios hasta septiembre de 2026, cuando se abrirá un proceso de consulta.

Japón/Los principales representantes de la Asociación de Armadores de Japón reiteraron este viernes su respaldo al registro panameño de naves, en una reunión sostenida con el presidente José Raúl Mulino, en la que se destacó la modernización del sistema y el rol estratégico de Panamá en el comercio marítimo global.

Durante el encuentro, Mulino subrayó que su administración trabaja en una reforma a la ley del Registro de Buques con el fin de ofrecer un servicio “más eficiente y completamente digitalizado”. El mandatario señaló que Japón, como principal usuario, será clave en las recomendaciones para fortalecer el sistema.

Hitoshi Nagasawa, directivo del gremio, resaltó que el 50% de la flota japonesa navega bajo bandera panameña y que sus barcos son usuarios frecuentes del Canal. En la misma línea, Yukikazu Myochin, vicepresidente de la asociación, valoró los proyectos de Panamá para garantizar agua a la vía interoceánica, especialmente tras la sequía de 2023 y las iniciativas como el proyecto del río Indio.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, informó a los armadores que las tarifas de peaje se mantendrán sin cambios hasta septiembre de 2026, cuando se abrirá un proceso de consulta. Por su parte, Hirofumi Kuwata, vicepresidente de Mitsui O.S.K. Lines Ltd., destacó la calidad del servicio panameño y adelantó que el gremio promueve programas de capacitación para tripulantes panameños en buques japoneses.

Tanto el director de Marina Mercante, Ramón Franco, como el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, agradecieron la confianza de Japón y reafirmaron el compromiso de Panamá con la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia del registro de naves más grande del mundo.