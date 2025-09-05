Dinoska Montalvo: 'Los brazaletes no evitan el crimen, pero pueden salvar vidas'

Hasta el 31 de julio del 2025, en Panamá se registraron 10 femicidios, 2 menos que el año pasado, 9 tentativas de femicidio y 10 muertes violentas.

ciudad de panamá/Las estrategias para prevenir la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas siguen siendo una deuda pendiente del Estado. Una de las medidas más comentadas ha sido el uso de brazaletes electrónicos para los agresores; sin embargo, el programa parece no mostrar resultados contundentes.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconoció que ni los brazaletes ni la legislación por sí solos evitarán los crímenes, pero subrayó que la herramienta puede contribuir a proteger la vida de las víctimas, especialmente aquellas que ya presentaron denuncias.

Explicó que se intentó extender el programa de monitoreo electrónico, actualmente utilizado en privados de libertad bajo vigilancia, cuyo costo es de $8 diarios para una persona y $12 para dos. Esto representaría una inversión de unos $37 millones en seis años. Pese a los cuestionamientos y críticas recibidas, Montalvo defendió la iniciativa como un esfuerzo en seguridad y prevención.

“Esto es un tema de invertir. Es invertir en salvaguardar, es invertir en seguridad, es invertir en tratar de hacer todos los esfuerzos para que las personas no pasen por esta situación”, expresó.

La ministra recordó que, al asumir el cargo, encontró la plataforma de monitoreo activa, pero con deudas y sin contrato vigente. Por ello se intentó una contratación directa que también fue objeto de críticas, aunque el programa ha seguido funcionando.

Montalvo señaló, además, que uno de los grandes desafíos en la violencia doméstica es el retiro de denuncias por parte de las propias víctimas. Destacó que los brazaletes permiten vigilar tanto al agresor como a la víctima y que, en caso de acercamiento, se generan alertas para una intervención oportuna. “Hay que permitir que las cosas funcionen”, sostuvo.

Según datos del Ministerio Público, hasta el 31 de julio del 2025, en Panamá se registraron 10 femicidios, 2 menos que el año pasado, 9 tentativas de femicidio y 10 muertes violentas.

Población penitenciaria

En cuanto a la situación penitenciaria, informó que en Panamá hay actualmente más de 24 mil privados de libertad, de los cuales más de 23 mil son hombres y alrededor de mil son mujeres. Solo 13 mil tienen una condena en firme, mientras que el resto permanece bajo detención preventiva.

Montalvo adelantó que se avanza en la construcción del nuevo centro penitenciario de Colón y de un centro de rehabilitación femenino, además de impulsar programas de reinserción para que las personas privadas de libertad puedan acceder a empleos al reinsertarse en la sociedad.