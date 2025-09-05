Desarticulan banda criminal que operaba en frontera Panamá-Costa Rica

ciudad de panamá/Un grupo criminal que operaba en la frontera Panamá-Costa Rica fue desmantelado este jueves en medio de una operación múltiple realizada entre autoridades panameñas y costarricenses.

Durante el operativo fueron decomisadas armas de fuego, supuesta sustancia ilícita, vehículos y otros artículos que son utilizados por estas organizaciones criminales que operan en este sector.

Según el jefe del Batallón Occidental del Servicio Nacional de Frontera, Wilber Gutiérrez, las operaciones con juntas lograron la desarticulación de la red. Entre lo decomisado había un fusil AR-15, municiones para fúsiles 308 y de otros calibres.

Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con la captura de varias personas supuestamente involucradas en un homicidio registrado en el sector de Barú.

Información de Demetrio Ábrego