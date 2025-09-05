Error procesal: la verdadera razón por la que la Corte archivó la denuncia del diputado Richards

Ciudad de Panamá/La denuncia presentada por el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, contra su colega del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, no prosperó en la Corte Suprema de Justicia porque fue interpuesta en la Fiscalía Metropolitana y no en la Secretaría General de la Corte, como lo ordena el Código Procesal Penal.

De acuerdo al fallo del pleno de la Corte, el error en la vía de presentación llevó al Pleno a declarar la denuncia inadmisible y a ordenar el archivo del expediente, sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones.

Exigencia del Código Procesal Penal

El artículo 487 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 55 de 2012, establece que toda querella o denuncia contra diputados debe presentarse directamente ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Solo de esa manera la Corte adquiere competencia para conocer y tramitar los procesos.

Al haberse presentado en la Fiscalía y no en la Corte, la denuncia incumplió esta exigencia, lo que llevó al Pleno a declararla inadmisible.

La Corte advirtió que, a diferencia de las denuncias ordinarias, los procesos contra diputados están sujetos a requisitos de forzoso cumplimiento, cuya omisión implica el rechazo inmediato.

Archivo del expediente

En su parte resolutiva, el fallo ordena el archivo del expediente y recalca que la formalidad procesal no es un mero tecnicismo, sino una garantía de legalidad. El incumplimiento del procedimiento frustra la posibilidad de abrir una investigación seria y objetiva contra un diputado.

La Corte también recordó que esta misma interpretación ya ha sido reiterada en fallos anteriores, donde se subraya que la condición de “aforado” de los diputados obliga a que las denuncias en su contra sean canalizadas exclusivamente a través de la Corte Suprema.

Richards denunció a Salazar por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales, luego de que el pasado 21 de julio, dentro del recinto de la Asamblea Nacional, ambos diputados protagonizaran un hecho confuso en el comedor del pleno.