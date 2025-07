Riña en la Asamblea: El diputado Jairo Salazar reacciona tras altercado con Betserai Richards

Ciudad de Panamá/El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, reaccionó en sus redes sociales luego del altercado que sostuvo con el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos.

Su reacción fue publicada en una historia de Instagram, donde "Bolota" Salazar expresó: "Hay límites que un hombre no puede tolerar; y más cuando la agresión va dirigida a lo más sagrado que tiene un ser humano. Están acostumbrados a ofender y a denigrar para luego victimizarse; en otras palabras, tiran la piedra y esconden la mano".

Los hechos

La tarde de este lunes 21 de julio, el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, denunció que fue agredido físicamente por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y jefe de bancada, Jairo “Bolota” Salazar.

"El diputado Jairo Salazar se acercó a mi persona y me agredió físicamente. Me golpeó con puñetes, me amenazó y dijo que me iba a buscar donde me encontrara, aduciendo que mi vida podría correr peligro”, declaró Richards.

El diputado aseguró que la semana pasada Salazar ya lo había amenazado, luego de que él denunciara públicamente el mal uso de los recursos del Estado en Barrio Norte, Colón, y que este lunes “cumplió su amenaza”.

Richards también vinculó la agresión con el reclamo que hizo en respuesta a un recurso presentado por el PRD ante la Corte Suprema de Justicia, impugnando la creación de la bancada Seguimos.

Y es que el diputado Jairo “Bolota” Salazar presentó la semana pasada una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la directiva de la Asamblea Nacional que avaló la creación de la nueva bancada legislativa "Seguimos".