Diputado Betserai Richards denuncia por agresión a su colega Jairo Salazar ante el Ministerio Público

Ciudad de Panamá/El diputado Betserai Richards, miembro de la bancada Seguimos, presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público contra el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, a quien acusa de haberlo agredido físicamente dentro de la Asamblea Nacional.

“Nosotros fuimos al complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, donde me realizaron una revisión médica, incluyendo un CAT, que confirmó agresiones físicas y afectaciones internas”, aseguró Richards, quien afirmó que las pruebas serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia, órgano competente para investigar a diputados.

El diputado denunció que, además del golpe, recibió amenazas de muerte por parte de Salazar: “Decirle a un diputado que lo vas a asesinar o que vas a acabar con él sin importar las consecuencias es gravísimo. Incluso, luego de agredirme, también amenazó a otros colegas como José Pérez Barboni, frente a cerca de 20 diputados que fueron testigos”.

Según relató Richards, el ataque fue sorpresivo y ocurrió mientras conversaba con otro diputado: “Yo estaba sentado, leyendo, con mis lentes puestos, cuando Salazar se me acercó, me dijo que esto ya no era político sino personal, e inmediatamente me golpeó”.

El diputado también pidió al Ministerio Público medidas de protección para él y su familia, señalando que teme por su seguridad tras las amenazas directas.

Richards recordó además que el diputado Salazar ha protagonizado otros incidentes de violencia en el pasado, incluyendo agresiones contra otros diputados y agentes policiales. Aseguró que la tensión entre ambos se ha intensificado desde que él comenzó a denunciar la desaparición de más de 14 millones de dólares que, según afirmó, estaban destinados al pueblo colonense.

Con información de Hellen Concepción.