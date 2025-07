Riña en la Asamblea: Betserai Richards y el perredista Jairo 'Bolota' Salazar se van a los golpes

Panamá/Con la cara golpeada y con sangre, el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, denunció que fue agredido físicamente por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y jefe de bancada, Jairo “Bolota” Salazar.

El diputado Jairo Salazar se acercó a mi persona y me agredió físicamente. Me golpeó con puñetes, me amenazó y dijo que me iba a buscar donde me encontrara, aduciendo que mi vida podría correr peligro”, declaró Richards.