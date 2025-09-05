Ministerio de Salud ordena retirar del mercado desodorantes por riesgo a la salud

Este producto de acuerdo al Minsa contiene compuestos de sustancias que están prohibidas en productos cosméticos.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta máxima a la población panameña tras ordenar la suspensión inmediata y el retiro de todos los lotes de los productos AXE Apollo Desodorante/Aerosol Corporal Body Spray, debido a posibles riesgos para la salud.

La medida quedó oficializada en las Resoluciones N.° 182 y 183 del 14 y 15 de agosto, respectivamente, publicadas este viernes en la Gaceta Oficial No. 30,359-A, que afectan directamente a los registros sanitarios N.° 105944 proveniente de México y 97609 proveniente de Argentina.

Este producto de acuerdo al Minsa contiene compuestos de sustancias que están prohibidas en productos cosméticos. En ese sentido, instruyó a i formar a la empresa distribuidora presentar ante la Dirección de Farmacias y Drogas un informe del retiro de todos los lotes con fecha de 2019-2029, en un periodo no mayor de 30 días.

Documento Gaceta sobre suspensión de desodorante en Panamá. Consúltalo

El Minsa indicó en las resoluciones que “en virtud de lo antes señalado, la Autoridad de Salud está autorizada para dictar las medidas provisionales o preventivas necesarias para garantizar la vida, la salud, la integridad física y demás intereses de los consumidores, incluyendo la suspensión del registro sanitario, la publicación de información y el decomiso o inmovilización de productos”.