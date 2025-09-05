Ministra de Desarrollo Social garantiza continuidad de pagos de beneficios hasta 2026

Soná, Veraguas/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, confirmó durante una gira en la provincia de Veraguas que el Gobierno ya completó los pagos pendientes a beneficiarios en áreas de Bocas del Toro y en otras regiones donde recientemente se registraron cierres y protestas. Además, aseguró que se cuenta con el presupuesto necesario para mantener los programas sociales durante todo el año 2026.

“Hasta ahora hemos pagado de acuerdo a lo que está y a los beneficiarios que tenemos. A través del gobierno central hemos conseguido los fondos para cumplir con cada uno de los pagos y así esperamos seguir haciendo”, expresó Carles.

Visita a hogares en Soná

Las declaraciones de la ministra se dieron en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, durante un recorrido por la Casa Hogar Soná, donde supervisó una serie de modificaciones y mejoras destinadas a garantizar la estabilidad y alojamiento de menores de edad bajo custodia estatal.

“Se está garantizando la estabilidad de las menores”, señaló Carles, al referirse a niñas y adolescentes que permanecen en protección o en procesos administrativos.

Con información de Ney Castillo.