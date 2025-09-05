Caso AIG: Audiencia a Ralph Attie Djamous se realizó en hospital; juez declara ilegal su aprehensión y le imputa cargos

Se le imputaron cargos por peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir .

Panamá/Por consenso entre el juzgado de garantías, la Fiscalía Anticorrupción y la defensa, la audiencia a Ralph Attie Djamous se trasladó a un centro hospitalario en Punta Pacífica, donde permanece recluido tras sufrir un colapso el pasado 27 de agosto, al momento de ser notificado de su aprehensión.

Durante el acto de audiencia, el juez declaró ilegal la aprehensión, pero igualmente se le imputaron cargos por peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

Medidas cautelares

Se aplicó como medida cautelar la menos severa establecido en el Código Procesal Penal, el impedimento de salida del país, además la obligación de permanecer en el domicilio registrado ante el juzgado. La Fiscalía no se opuso a esta decisión.

Attie Djamous es investigado junto a su hermano el empresario Budy Attie, el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; y la abogada Janice Becerra, todos señalados en el caso conocido como Vale Digital, que involucra presuntas irregularidades en la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado.

Según la Fiscalía Anticorrupción, entre 2021 y 2023, bajo la dirección de Oliva, la plataforma del Vale Digital —administrada originalmente por Cable & Wireless, que no cobraba comisión a los comercios— fue reemplazada por la “Listo Wallet” de Fintek S.A., que aplicaba un cargo de 0.5% por cada transacción. Este cambio habría permitido el uso indebido de la base de datos del Estado y un lucro privado sin contrato oficial.

La Fiscalía tendrá un plazo de seis meses para continuar con la investigación.