Exdirector de la AIG, Luis Oliva, llega al SPA para enfrentar audiencia por presunta corrupción en uso de plataforma estatal

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este jueves 28 de agosto está programada una audiencia de control de garantías contra el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva. Se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.

Oliva fue aprehendido la mañana del miércoles 27 de agosto en un apartamento ubicado en Parque Lefevre, tras un operativo de la Policía Nacional coordinado por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.

El exfuncionario enfrenta cargos por presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir, en relación con el manejo de la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado, utilizada durante la pandemia de Covid-19 para ejecutar programas de ayuda social como Vale Digital y Pase-U.

La investigación, abierta por la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2023, se originó a partir de una denuncia presentada por el entonces subadministrador de la AIG, Luis Stoute, quien detectó y señaló irregularidades en el uso de la mencionada plataforma.

Oliva no fue el único detenido en este caso. Los empresarios Budy y Ralph Attie, así como la abogada Janice Becerra, quien habría prestado servicios a la institución, también fueron aprehendidos durante las diligencias. Los operativos se desarrollaron en distintos sectores de la provincia de Panamá, entre ellos San Francisco, San Miguelito, Parque Lefevre y Brisas del Golf, donde se realizaron allanamientos y registros. En estas acciones se recabaron indicios que forman parte de la investigación en curso.

Con información de Yamy Rivas y Luis Alberto Jiménez