Aprehenden a Luis Olivia, exdirector de la AIG y al empresario Budy Attie; por caso de contratación de plataforma

Ciudad de Panamá/El exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva y el empresario Budy Attie fueron aprehendidos esta mañana de este miércoles 27 de agosto por la Policía Nacional a solicitud del Ministerio Público, por investigaciones relacionadas con el Vale Digital.

Se trata de la investigación por irregularidades en la contratación de la plataforma digital Listo, mediante la cual se realizaba el pago de los Vale Digital durante la pandemia de covid-19 y de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Oliva fue detenido en un operativo en el corregimiento de Parque Lefevre, mientras que Attie fue aprehendido en Punta Pacífica.

La operación donde se realizaron las aprehensiones se denomina Espejo de Cristal, y se realizaron cuatro allanamientos en la mañana de este miércoles y dos personas más fueron detenidas.

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación el 1 de diciembre de 2023, por el delito contra la Administración Pública, en perjuicio de la AIG.

La denuncia fue presentada contra el exdirector de la institución Luis Oliva, por quien fue en su momento el subadministrador de la AIG, Luis Stoute, por posibles irregularidades en el uso de software que se utilizó para la plataforma del Vale Digital.

Luis Oliva renunció a la entidad en el 2023 para ser candidato a diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en San Miguelito para la elección de mayo de 2024, la cual perdió.

