Petro pide a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, combatir 'juntos' al narcotráfico

El gobierno colombiano informó el jueves que Petro y el presidente estadounidense Donald Trump se comprometieron a realizar "acciones conjuntas" para golpear a la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela.

Bogotá, Colombia/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el viernes a la presidenta interina de Venezuela combatir "juntos" al narcotráfico, al argumentar que la problemática de las drogas se convirtió en la "excusa perfecta" para justificar una "agresión" contra países de Latinoamérica.

El mandatario izquierdista aseguró que la región vive momentos de "turbulencia", luego del arresto el 3 de enero del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, que responde ante la justicia de Estados Unidos por supuesto narcotráfico y terrorismo.

"He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo", dijo en X Petro sobre Delcy Rodríguez y la llamó a enfrentar conjuntamente los capos del narco para que sean "derrotados por los pueblos unidos".

En la frontera colombo-venezolana operan poderosas guerrillas que se financian con la cocaína y que según el gobierno colombiano tenían como retaguardia a Venezuela cuando Maduro estaba en el poder.

"América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad" de "sus armas", apuntó Petro.

En respuesta, el mayor criminal de Colombia, alias Iván Mordisco, convocó a las principales guerrillas a una cumbre para enfrentar un posible ataque de Estados Unidos. La invitación incluye a los comandantes del ELN, la organización rebelde más longeva de América.

"Hoy miramos al mismo enemigo", dijo en un mensaje de video el jefe de la principal disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz en 2016. En la grabación aparece en una zona selvática, vestido de camuflado y rodeado de hombres armados.