Panamá/Bienvenidos al Canal de Youtube de TVMAX Panamá y el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil – Copa Caja de Ahorros. Esta tarde, la acción se traslada al estadio Mariano Rivera con el duelo entre Herrera y Panamá Oeste, dos equipos que llegan con panoramas distintos al diamante.

Herrera viene de una vibrante victoria, tras dejar en el terreno a Panamá Metro 5 carreras por 4 en Monagrillo, mientras que Panamá Oeste llega encendido luego de noquear a Los Santos 11 por 1 y mantenerse invicto con récord de 7-0, consolidándose como uno de los líderes del torneo.

Además, la jornada continúa con Chiriquí vs Darién a las 5:00 p.m. en Metetí, y desde las 7:00 p.m. se jugarán cuatro partidos más: Bocas del Toro ante Colón, Chiriquí Occidente frente a Panamá Este, Veraguas contra Panamá Metro y Los Santos ante Coclé.

⚾ Sigue con nosotros cada detalle del Béisbol Juvenil 2026, porque la emoción se vive lanzamiento a lanzamiento.